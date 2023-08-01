導演王禮霖親赴紐約亞洲電影節領取突破新視野最佳劇情片獎。（甲上提供）

金馬影后李心潔首任監製、王禮霖執導的第一部劇情長片《富都青年》未演先轟動，備受國際影展好評，7月31日再傳雙喜臨門，先是摘下第22屆紐約亞洲電影節「突破新視野最佳劇情片獎」，男主角吳慷仁又榮獲第17屆西寧FIRST靑年電影展「最佳演員獎」，吳慷仁雖因工作無法親自領獎，仍不忘隔空感謝李心潔對他在表演上的幫助。

《富都青年》由金鐘視帝吳慷仁和陳澤耀飾演一對沒身分證、無國籍的兄弟，在馬來西亞混雜各國外勞的底層社會中，苟延殘喘的生存。吳慷仁扮演甘於接受命運安排的啞巴哥哥，FIRST靑年電影展評審表示：「面對非常規的人物設定，吳慷仁運用表情、肢體、動作、眼神等可供調動的一切身體資源投注於表演，將電影的情緒和情感演繹得異常生動，體現出演員對角色所處處境的極大共情。」

得知獲獎喜訊後，因工作無法親自領獎的吳慷仁開心隔空致謝評審，「希望觀眾能夠透過這部電影感受到馬來西亞人的純樸與真誠，還有不同人種生活在當地的無奈。謝謝導演禮霖，謝謝同劇的演員，更要謝謝監製李心潔，因為心潔姐對我的表演有很大的幫助！拿到這個獎對我來說是一種提醒，因為不管拍了多久的戲，永遠要把下一部戲當作是自己的第一部戲，永遠的FIRST，謝謝！」

王禮霖也特別感謝監製李心潔，及製片張煒珍和兩位男主角吳慷仁、陳澤耀，「是大家一起努力成就的，榮耀與大家一起分享。這要非常感謝大家相信我，信任我，也敢一起來做這部電影！旅程繼續往前，期待跟更多朋友相遇。」