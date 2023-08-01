當時Maestri表示，只要宏觀經濟前景沒有惡化，按年對年來看，今年第三財季營收可望維持第二季的水準。他並表示，第三財季毛利率估落在44%～44.5%、營運成本估介於136億～138億美元。

第三財季向來是蘋果最淡的一季，這段期間的營收通常低於一年當中的另外三個季度。即便如此，蘋果仍然看好本財年第三季的表現將優於前一年同期。

●今年第二財季和去年同期表現

雖然iPhone銷售意外強勁，但受到Mac和iPad銷售疲弱影響，蘋果2023財年第二季整體營收年減3%，為948億美元，為2019年3月以來首次連續兩季營收下滑，但優於華爾街預期的926億美元，與第一財季（2022年10～12月）的年減約5%相比也有所改善。調整後每股盈餘為1.52美元，與去年同期持平，但超出市場預估的1.43美元

第二財季iPhone營收年增1.5%，為513.3億美元，遠超出市場預估的489.7億美元，並創下歷年同期新高。服務營收年增5.5%，為209.1億美元，雖低於分析師預估的211.1億美元，但再度創下歷史新高。Mac電腦營收年減31%，iPad營收年減12.8%。穿戴設備、家居和配件等產品營收年減0.7%。

2022財年第三季蘋果營收年增2%，為830億美元，每股盈餘為1.2美元。iPhone手機營收小幅增至406億美元，iPad營收小跌至72.2億美元，Mac電腦營收小跌至73.8億美元。包括Apple Watch和AirPods在內的穿戴設備、家居和配件等產品營收略有下滑至80.8億美元，但服務營收進一步成長至196億美元。

●華爾街預期

根據雅虎財經網站統整的報告，分析師預估蘋果本財年第三季營收為902.9億美元，預測值最低為828.1億、最高為971.7億美元。此外，市場預估蘋果第三財季每股盈餘約為1.36美元，預測值最低為1.17美元、最高為1.51美元。