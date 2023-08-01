NTT DATA近年來積極將服務版圖延伸至智慧製造領域，眾多系統整合商當中最終選定與在工業4.0解決方案開發與智慧製造專案已有許多兩岸與東南亞成功案例經驗的新漢智能攜手合作，這項戰略合作將結合新漢智能工業4.0整廠解決方案與NTT DATA製造執行系統，協助企業在智慧工廠及數位轉型的範疇中，融合兩造OT端與IT端的深厚實力，帶領企業將版圖推向全球，並全力推動智慧製造的廣泛應用與發展。

新漢智能董事長林茂昌表示，此次合作是新漢智能與NTT DATA攜手將智慧製造最佳解決方案推向國際的重要一步。智慧製造市場需求正迎來蓬勃的發展前景，新漢智能在打造各領域的智慧工廠方面累積豐富的實績，並堅持採用開放標準的解決方案，從而實現更輕鬆的整合與便捷的維護升級。雙方的攜手合作，將共同打造IT端與OT端無縫接軌的合作典範，引領智慧製造領域的創新。

NTT DATA總經理謝禎國指出，NTT DATA長期致力於協助企業進行數位轉型，深知IT端與OT端緊密融合對於實現自動化生產製造的重要性。尤其在全球面臨少子化、老齡化等人力資源議題之下，工廠自動化已成為企業勢在必行的重要課題。因此，NTT DATA的智慧製造服務並不僅僅局限於台灣市場，而是放眼全球。透過與新漢智能的結盟合作，結合NTT DATA在全球50多個國家的布點優勢，將為企業提供更全面的智慧工廠解決方案。

新漢智能總經理林弘洲進一步強調，透過新漢智能的雲智化監控系統iAT2000與NTT DATA EXC-MES製造執行系統的無縫接軌，將協助企業打造自動化生產設備層，布建生產資料收集處理之MES執行層，向上提升至ERP生產計畫層，並布建企業戰情室之決策層。

新漢智能近年來積極協助企業做數位轉型，並提供工業4.0一站式服務，包含工業物聯網及自動化產品、工業4.0客戶系統整合專案、建置整廠智慧製造之顧問服務，更以自行開發之iAT2000雲智化監控系統和企業戰情室為主力銷售產品，接下來與NTT DATA的合作，將能帶起產業在AIoT智慧製造領域再往下一個新時代邁進。

業績方面，新漢智能今年上半年交出不錯的成績，營收獲利皆呈現年成長，總經理林弘洲認為歸功於工業物聯網帶動整個產業的連動需求，此需求並無存貨過高的隱憂，並看好下半年將會優於上半年，雖然普遍第三季會稍落谷底，但面對第四季持樂觀態度將會有反彈力道。