地方居民組成自救會拉白布條抗議。（李京昇攝）

有建設公司欲在苗栗縣造橋鄉申請設置大桃坪土石方資源堆置場，引發地方居民反對並組成自救會，業者目前進入環評程序，自救會成員1日下午1點拉白布條抗議，並指業者早已先蓋多棟違章建築、鋪設道路，縣府環保局應要求業者恢復原本地形地貌，才能進環評審查，反對違法廠商在地方建設。

苗栗縣環保局1日針對該設置案，舉行環境影響說明書專案小組現勘暨初審會議。自救會今天下午1點多，前往預定開發地，號召20多位成員拉白布條抗爭，縣議員陳品安、陳光軒、葉忠倫等人到場聲援。

自救會會長李禮爐表示，從環評書上可以知道此案是要做「填埋型」土石資源堆置場，環說書還提到「廢棄土石方非法傾倒，會破壞、汙染環境，甚至遇雨造成土砂災害，危及居民身命財產安全」，所以今天找了1個山溝，把大量廢棄土石方傾倒在這邊，他質疑跟非法傾倒的差異在那？要求環評委員為民做主，將設置案退回。

陳品安、陳光軒、葉忠倫等人說，此案緊鄰明德水庫、劍潭水庫與南港溪，距離明德水庫自來水水質水量保護區僅20公尺，且壓在南港溪水源頭的位置，對於下游居民影響可謂甚鉅，執意設置恐影響地方生態跟水源。

他們表示，業者在此大量購地，想開發就隨意開發，移除樹木、竹林和植披，鋪水泥路和碎石路，還蓋了幾間違建，這幾間建築在政風處回給自救會的函文中被取消建照，違法開發的事實就在大家眼前。

陳品安等人認為，面對破壞環境、農地違法使用的不肖業者，苗栗縣政府居然不是要求先回復成原地形、地貌，反而是放任業者，繼續往下跑行政程序進入環評，要求縣府各主管機關盡力排除不法，而非掩護無法無天的業者闖關。

苗縣環保局回應，該設置案環境影響說明書，今年4月18日經縣府水利處確認符合業管法令轉送至環保局，期間經過2次程序審查及意見補正後，今日舉行環境影響說明書專案小組現勘暨初審會議。

針對地方質疑違建問題，環保局指出，經確認後民眾所指的違章建築、鋪設道路等部分，並非「苗栗大桃坪土石方資源堆置場環境影響說明書」計畫開發範圍，業者如有違章或非法開發行為，應由相關權責機關依法查處。