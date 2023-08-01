《索多瑪120天》片中過激畫面被許多國家列為禁片。（雄影提供）

《門》大膽前衛、血肉模糊的風格，挑戰80年代肉體恐怖電影極限。（雄影提供）

2023年高雄電影節將於10月7日至10月22日登場，1日率先公布主視覺，由曾獲金曲獎最佳專輯裝幀設計獎、設計過蔡依林等巨星專輯封面的平面設計師廖俊裕（廖小子），暌違11年再度與高雄電影節合作，主視覺呼應本屆雄影主題「耽美主義」，在繽紛又扭曲的幻境呈現情感中的眼神交會和肢體接觸，創造浪漫又虛幻的「暈船」氛圍。

而今年高雄電影節請來資深影評人鄭秉泓擔任節目總監，在內惟藝術中心推出「大銀幕必看經典」單元，讓電影節觀眾以最好的聲光效果體驗傳奇電影的卓絕魅力。此外「大師致敬」單元將放映日本電影巨匠森田芳光橫跨四分之一世紀7部代表作品，是影迷見證大師風範的難得機會。

今年的高雄電影節主視覺以年度主題「耽美主義」為核心，「耽美」一詞源於20世紀的日本，原指「沉溺於美好的事物」，與漢語「唯美主義」相等，後延伸代指一切美男子，以及男性之間的戀愛感情。

耽美主義起先是日本BL漫畫廣為使用的題材，近年在各國影視作品也逐漸蓬勃，許多電影都融入一些「耽美」感，這種近乎逃避現實，卻又浪漫令人著迷的氛圍，讓大家開始腦洞大開。本次雄影主視覺呈現兩個人臉在奇幻扭曲的世界中相吻，廖小子表示他用視錯覺的手法呈現情感中眼神的交會及肢體碰觸，如同耽美一次次的撲朔迷離與酸甘甜，「簡單說就是一張暈船視覺啦。」

雄影今年推出「大銀幕必看經典」單元，廣納各國經典之作，包括1973年法國片《媽媽與妓女》（4K數位修復版）、1975年義法合製作品《索多瑪120天》、1988年日本片《門》（4K數位修復版）、以及1983年《太空先鋒》及2003年《搖滾教室》兩部好萊塢片。

此外，今年高雄電影節「大師致敬」單元選映日本傳奇大導演森田芳光7部重要電影，包括獲獎無數的《家族遊戲》、日本文豪夏目漱石經典文學改編的《其後》、吉本芭娜娜成名小說改編的《廚房》、改編自一代漫畫大師藤子F不二雄短篇漫畫的《未來的回憶》、電影旬報年度十大影片《春天情書》、獲日本藍絲帶獎最佳導演獎的《宛如阿修羅》以及森田芳光獻給鐵道迷的最後遺作《幸福特快車》。