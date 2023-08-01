巫苡萱（右）、籃籃分別有戀愛、買房的好消息。（羅永銘攝）

《天才衝衝衝》衍生出網路節目《今天衝瞎蜜》。（羅永銘攝）

徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱今（1日）出席《天才衝衝衝》開棚記者會。徐乃麟化身「催婚大使」，不斷關心徐凱希、張文綺、巫苡萱的感情狀況，他先是追問徐凱希何時結婚，她才說完要順其自然，徐就以熊熊為例說道，「熊熊都結婚了，她也沒有順其自然啊，是把握住機會。」他說熊熊曾分享另一半很貼心、照顧她，更爆料熊熊去日本前一天還在錄影，沒想到隔天就結婚了。

當眾人提到「舊愛還是最美」時，徐乃麟將話題轉移到張文綺身上，「妳要不要找扯鈴（張文綺前男友「扯鈴王子」紀詠勳）那位？他之前來我家吃飯，還在我家院子扯鈴，我老婆笑死了」，單身3年的張文綺急忙阻止他繼續說，直言「扯太遠了。」

曾認愛嘻哈團體「BLACKMIGHT黑色勢力」前團員Rex的巫苡萱，今也被徐乃麟逼婚，「要結婚了吧？男友這麼久，大概7、8年了，你們還一起來我家送禮」，嚇得巫苡萱連說數個沒有，阻止他繼續再說。一旁的曾國城則笑說，「知道了吧，私底下不要跟他互動」。