農業部今(1)日正式升格，原農委會主委陳吉仲接任首任農業部長，國民黨立院黨團今日上午在記者會痛批，陳吉仲在農委會主委任內大撒幣補貼、農產品出口不力、萊豬缺蛋等爭議，甚至拍馬屁不落人後等，都是最不適任的人選。陳吉仲表示，虛心接受。

針對國民黨的批評，陳吉仲回應，只要批評是對農業部門正面的建議，都會虛心接受並檢討，也會樂意納入政策措施。萊豬開放後也沒有任何萊豬進口，養豬百億基金也大大協助養豬場全面更新。

陳吉仲說，口蹄疫已經拔針，傳統豬瘟也在拔針當中，台灣到現在都守住非洲豬瘟的威脅，這些都是農業防疫史上的重要績效，假如明年傳統豬瘟可以拔針，後年就更有機會把台灣豬肉外銷日本。

另問到，屏東縣議員許展維宣布退選屏南立委，屏東縣長周春米點名立委莊瑞雄和陳吉仲成為立委人選，陳吉仲回應，今年才剛接任農業部長，絕對全心全力在農業部門照顧好農漁民。