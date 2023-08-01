雲林縣府今（1日）舉行記者會宣布好消息，包括北港鎮長蕭美文（左五）、台西鄉長李文來（右六）、林內鄉長劉姿言（左四）到場致謝。

雲林縣內路面破損20、30年未修的馬路很多，雲林縣府最近爭取交通部公路局提升道路品質計畫，29條破舊馬路獲得補助2億多元，其中26條是鄉道、3條縣道，橫跨12鄉鎮，預計10月設計完成後立即施工，預估明年春節前完工。

雲林縣府提報申請公路局提升道路品質（2017年至2015年）第四期特別預算，共11案獲補助但有29條馬路可獲修復，這是縣府工務處長汪令堯的巧思，把長度雖短但亟需修復的馬路2至4條拼湊成一案申請，以加速解決修不完爛路的困境。

獲補助的26條鄉道分別位於虎尾鎮、林內鄉、土庫鎮、二崙鄉、大埤鄉、東勢鄉、臺西鄉、元長鄉、北港鎮、水林鄉、四湖鄉、口湖鄉等12鄉鎮，縣府1日舉行記者會宣布好消息，包括北港鎮長蕭美文、台西鄉長李文來、林內鄉長劉姿言到場致謝，縣議員黃美瑤、賴淑娞、蘇國瓏亦出席。

獲補助的3條縣道為縣道155線（台西段）、縣道160線（元長段）、縣道141線（林內鄉）。

縣長張麗善表示，她到沿海鄉鎮視察對於馬路破洞非常有感，坐在車上會覺得怎麼有這麼破的路，她深感雲林雖沒有捷運，但至少要有平坦安全的馬路，本次很感謝公路總局協助，目前已進行設計，預計明年3月前全部完工，如只須重鋪路面，春節過年前就會完工，鄉親們可放下心中大石了。

工務處長汪令堯指出，29條馬路都會補強不良的路基結構、人孔蓋全部下地、路面燙平優化，獲核定總經費2.36億元，中央補助2億0838萬多元，雲林縣府自籌2841萬。

張麗善強調，如果有坑洞需要急補可立即透過路平專案盡速修補，還未修復的馬路，她也會逐年持續修下去。