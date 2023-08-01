在美國享有高知名度的臺裔美籍導演林詣彬以《玩命關頭》系列打響知名度，由他執導的《玩命關頭3：東京甩尾》被許多人認為是奠定該系列走向更大商業舞臺的起點。曾在台灣度過童年時光的林詣彬每次提到台灣都充滿情懷，這次他也將再度回台參與亞洲日舞影展，並以與「林詣彬對談」為主旨跟台灣影迷見面。

林詣彬此次來台參與講座，詳細行程暫不公開，他將分享他是如何從獨立電影突圍成為賣座導演的旅程。林詣彬最早以獨立電影起家，在接手《玩命關頭》之後將系列作變成現象級的存在，讓該系列長跑17年，票房節節攀升。他更在2016年執導了《星際爭霸戰：浩瀚無垠》，跟一系列知名好萊塢影星，克里斯潘恩、賽門佩吉、柔伊莎達娜合作，並擁有不俗評價。

近期來台灣拍攝新片的演員「韓哥」姜成鎬每次提及林詣彬都帶著感謝，更多次提及林詣彬是他的貴人。他們在《玩命關頭》首度合作，此舉也幫姜成鎬在好萊塢拿下一席之地，「韓哥」更是全球影迷提到《玩命關頭》時肯定會提及的角色之一。