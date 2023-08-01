新冠疫情趨緩但仍未結束，目前本土以XBB為主流變異株。疫情期間一劑難求的家用快篩試劑，緊急使用授權（EUA）已於6月30日結束，但庫存產品仍可流通販售，食藥署已請業者提交針對XBB的性能評估報告，預計8月中旬公布結果；如業者未在期限內提供，也將公布提供民眾作購買的參考。

台大醫院急診部醫師李建璋曾指出，由於XBB輕症化、流行廣，使用快篩試劑的偽陰性機會增加，建議民眾使用另一廠牌的快篩試劑重複篩檢，以免錯過黃金治療時機。為確保國內快篩試劑效能，食藥署已於6月28日函請國內取得專案核准家用新型冠狀病毒抗原檢驗試劑的業者，於7月28日前提交XBB變異株對產品性能影響的評估報告。

食藥署今天說明，截至112年7月31日，43件國內取得專案核准家用新型冠狀病毒抗原檢驗試劑的業者當中，32件已回復、11件尚未回復；針對尚未回復的11件，其中2件未曾輸入、3件已無庫存、3件相同產品已有其他業者回報，尚餘3件需待廠商回報，以確認評估情形。

食藥署醫療器材及化粧品組副組長錢嘉宏表示，待資料收集完整後，將審視資料是否完整，預計8月中旬公布。對於尚未提交的業者，已電聯及函請業者儘速提交，業者表示還在等候原廠提供資料；如業者仍未提供相關資料，將公布讓民眾知道，作為購買時的參考。

錢嘉宏說明，國內家用快篩試劑的EUA已於今年6月30日失效，但在此之前進口或製造的產品，仍可在市面上流通販售；目前已有業者申請正式醫材許可證，有2件專業人士用的快篩試劑通過審查，而家用快篩試劑尚未有核准之產品。