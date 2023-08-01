竹東全民運動館1日舉辦動土典禮，預計2025年完工。（邱立雅攝）

竹東全民運動館在游泳館旁，未來將合併經營。（邱立雅攝）

竹縣溪南地區兩年後將有全民運動館，地點位在竹東游泳池旁空地，鄰近台68快速道路東向終點，交通便捷，橫山、北埔、五峰等地區民眾往來便利，1日舉辦動土典禮，預計2025年完工。隨著動土，教育局也開始尋覓未來營運的OT廠商，預計全民運動館將和一旁的游泳館合併經營。

新竹縣政府向中央爭取經費在竹東鎮建設的竹東全民運動館1日在預定地動土，縣長楊文科說，竹東全民運動館未來落成後，可以讓溪南地區的民眾使用，對竹東鎮來說是件重大的建設，他非常感謝長年在竹東鎮服務的教師陳高榮，過去陳高榮極力爭取，在竹東鎮必須建設體育館，讓鄉親能有更便利的運動設施，如今成功邁出第1步，只可惜陳老師已在前陣子離開大家。

教育局長楊郡慈指出，竹東全民運動館由縣府向體育署爭取「前瞻基礎建設充實全民運動環境計畫──興整建全民運動館」經費，在2021年獲核定補助興建經費新台幣1億元，另由縣府自籌2.18億元，總計3.18億元興建，以滿足周邊民眾運動需求。

竹東全民運動館面積為2169平方公尺，建物為地下1層、地上4層，總樓地板面積約為5422.5 平方公尺，規畫有綜合球場、新型態健身房、韻律教室、瑜珈教室、壁球教室、桌球室、飛輪教室及必要附屬設施，完工後預計提供竹東鎮及周邊約12萬人優質運動環境。

楊郡慈指出，竹東全民運動館預計2025年4月完工，動工同時啟動OT招標程序，預計花1年時間完成，場館完工後會跟一旁的游泳館合併經營，當初選址相當重要的原因之一也是游泳館在旁，考量經濟效益，合併OT才能找到較好的廠商，泳池部分目前由公所營運，後續合併OT會再跟公所討論。