藝人吳佩慈出道時被封為「九頭身美少女」，由於外型亮眼，演藝之路備受看好，不過與大陸富商紀曉波交往生女後，便以家庭為重，選擇退出演藝圈，不過紀曉波近年爆出財務風波，傳出街頭出現懸賞兩人的討債海報，對此，吳佩慈在沉寂多時後，也在社群網站發文吐露近況。

吳佩慈和富商男友紀曉波情牽多年，生下2子2女，雖無婚姻關係，紀曉波仍在吳佩慈名下存入200億台幣，加上房產與股票，粗估總資產上看232億台幣，下半輩子不愁吃穿，不過紀曉波頻傳財務危機，陸續被媒體踢爆欠債1億港幣，建立的酒店王國搖搖欲墜，就連旗下博華太平洋公司，因為受到疫情影響，不僅慘賠3.67億美元，還因付不出上億執照費用，慘遭取消營業執照。

根據港媒爆料，香港街頭近來出現許多「討債海報」，分別印上紀曉波獨照，以及與吳佩慈的合照，並用斗大字體寫著：「別叫我賭神，叫我死老千」、「國際級大老千」，不過兩人始終對外噤聲，事隔半個月後，吳佩慈在instagram發聲，不過並非是要回應此事，而是曬出一支寶寶躺在嬰兒床上的影片，語帶喜悅地寫下：「那麼多年後，又有小娃躺在這張嬰兒床上，真的讓我感到無比的感動」，接著恭賀友人許維恩正式加入媽媽行列，心情似乎不受連日風波影響。

吳佩慈恭賀許維恩正式加入媽媽行列。（圖／ pace_wu IG）

大S先前遭控吸毒時，發出聲明並提出6點駁斥，對此，吳佩慈第一時間力挺好友：「真的是累一點都癲癇發作，怎麼可能吸毒！早年有一次我們上完瑜伽課後去吃飯，她直接在餐廳就癲癇發作，緊急叫救護車送醫。那是第一次，生完孩子後身體更加不好，至今發作無數次」。