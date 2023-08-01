關店、熄燈也有骨牌效應？新竹市影像博物館結合影院、書店、餐廳等委外經營的「或者光盒子」，1日傳出只經營至8月31日，廠商將提前與市府解約，此是繼湖畔料亭委外廠商停止營運後再1家解約經營的業者，讓民眾懷疑關店也會傳染？

有民眾在臉書新竹大小事發文，指新竹站前又一熄燈！繼知名書店等傳出停業消息之後，位在中正路的影像博物館「或者光盒子」，經營不到2年，確定將在今年8月31日熄燈。

發文者感嘆，日後新竹人若要觀賞藝術電影，除非上台北，不然只能看威秀願不願意提供場次讓藝術電影放映，畢竟放商業大片賺的錢比較多。

市府文化局則表示，影像博物館因業者經營考量主動解約，文化局將接管由政府直營，未來將規畫更好的影視教育。

文化局指出，2020年7月6日與鴻梅文創志業公司，就歷史建築新竹市影像博物館依據促參法，簽定委託營運管理契約，並以「或者光盒子」為名營運，該業者營運至今近3年。

此委託營運案是在前市府時期所簽約，履約期限自2020年11月1日起為期10年，依其契約規定，業者目前每年僅須繳交土地租金約24萬6000元。

惟該公司於今年7月21日發函向文化局反映，表示近期營運團隊因人事變動，且幅度甚鉅，餐飲空間團隊之組建陷入困難，難以維持穩定的服務品質，無法履行3年前所訂契約內容，故函請文化局同意合意終止契約，業者主動解約，預計營運至8月31日止，後續依規點交。

而文化局也同意其提早解約之訴求，唯此案性質上屬營運方之違約，因此市府將依規沒收廠商全額之履約保證金。

至於因業者自身考量而主動提早解約，外界關心影像博物館的未來規畫，文化局強調，不用擔心。

文化局指出，影像博物館於促參解約程序完成及點交作業結束後，將回歸文化局自行經營，預計年底前可重新開館，屆時對外服務並不會有影響，將會有更新的規畫風貌。

其中包括在館舍定位上，除了仍會延續影像博物館長久以來之定位，策畫多元的電影主題影展，最特別的是，未來規畫將開設系列性的影片賞析，以及影像製作等學習教育課程，深度與鄰近大學的影視科系有更多官學合作，讓影像博物館也變成育成學子的學習場館，打造影像博物館成為一處屬於新竹人、影視界學子共有、共享的影像文化及教育空間。