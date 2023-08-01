蔡其昌表示，很多台中建設都有爭取到中央經費，但市府不提計畫，就要不到錢。（蔡其昌服務處提供）

中央前瞻預算補助地方22個縣市，總共5358億元，高雄市獨拿1265億元，台中人口比高雄多，卻只獲約228億元，6都倒數第2名。民眾黨立委台中第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）參選人蔡壁如1日砲口對準對手蔡其昌，批評他在中央不積極，沒替地方爭取經費；另不捨盧秀燕市長，直說「媽媽市長辛苦了！」稍早，蔡其昌受訪則指出，他爭取到經費，但市府卻不提計畫，呼籲不要因選舉到了，就將前瞻淪為政治口水。

蔡壁如指出，台中市長盧秀燕今天在市政會議指出，前瞻預算分配是否公平？台中人口且面積都比高雄多且大，高雄已有2條捷運，中央繼續補助3條捷運1265億，反觀台中人口更多，目前只有1條捷運，但前瞻預算只拿到補助228億元，6都倒數第二。盧秀燕也說，5年來她任內送捷運藍線來來回回不斷被退回，聽說中央又會再退或擱置，拜託不要再卡台中了。

蔡壁如表示，「媽媽市長辛苦了！」中央有人不積極，地方只能空等待；打從考慮參選台中第一選區的立委開始，她和幕僚在地方積極訪查，發現台中第一選區絕對不能光以地方的角度來看，而是還要以中央，以國家發展的角度還看，因為這個地方，對於國家未來的發展影響重大，至關重要。

蔡壁如指出，前瞻計畫中，海線雙軌高架化為台中海線地方重要的建設，台中市政府於2019年後，6次配合交通部審查意見提出修正計畫。台中市府積極配合交通部意見做修改，如中央有什麼經費困難，理應提出誠意與地方溝通，立法院副院長應扮演積極爭取、中間協調的角色，而非反過來批評地方不願意掏錢，「請蔡其昌副院長不要到了中央，就忘了地方」。

稍早，立法院副院長蔡其昌出席會勘行程受訪時表示，當時提前瞻時，自己在立法院主持會議，國民黨立委丟東西抵制，干涉會議進行，希望前瞻計畫不要通過，但前瞻計畫很多都是台中市建設的經費，國民黨立委全力阻擋，好不容易前瞻過了，但許多都是競爭型經費，市府不提計畫，就要不到經費。

蔡其昌說，就像清水眷村園區跟海線雙軌高架推動都受到延宕，海線雙軌高架化爭取到中央200多億元經費，但市府不願意推動，配合款不拿出來，希望市府團隊用心推動，不要選舉到了就到處噴政治口水，這是敗壞台中選風。