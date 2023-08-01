金門縣政府為強化金門學子自然科學素養，提升學生的生活觀察與科學探究能力，特別與國立台灣師範大學教授及研究生團隊合作辦理「金門學子FUN科學」暑期營隊，今(1)日上午於金城國中藝文中心由副縣長李文良主持開幕儀式，正式展開一連串的有趣的科學活動，帶領學生進行一場科學的體驗與探究。

「金門學子FUN科學」暑期科學營隊將一直持續至8月5日止，由國立台灣師範大學教授姚清發教授帶領數十位助教一同蒞臨金門，進行一系列科學實驗及探究課程。課程內容含括生物、物理、化學、科學英語、實驗探究指導暨實驗資源分享等，期盼透過國中、小學生操作自然科學實驗，以增進學生學習自然科學的興趣與能力。

副縣長李文良於開幕會場中特別感謝台師大團隊一直以來對金門科普教育的支持。李文良說，縣府與台師大團隊合作辦理的科學暑期營，係透過有趣的科學實驗主題，讓學生在實驗過程中提升科學素養，為培養創造力奠定良好的基礎，希望孩子們能盡情玩科學，探索生活科學的無限可能。

台師大教授姚清發除了率領團隊辦理系列課程外，也特地致贈首部以8-18歲青少年科普AI（人工智慧）教育為主題的電影-「科學少女」光碟共24套，發送給本縣各國中小。

姚清發表示，金門學子是具備學習潛能的，在全國科展表現也屢次榮獲佳績，在金門縣政府長期以來對學校科學教育的推動與支持下，學生的學習表現是有目共睹的，此次科學暑期營融入生物、化學、物理，甚至科學英語等學科知識，藉由帶學生動手做實驗，激發學生對自然學科的學習熱忱，以促進自然學科教育向下扎根。

在科學暑期營辦理的首日，教育處長孫麗琪也親自至各班級觀察學生上課狀況。孫麗琪表示，科學營隊是培養學生對科學的興趣和探索精神的重要途徑，透過遊戲和實踐的方式，將使孩子們在學習過程中培養自己的邏輯思維和解決問題的能力，且台師大所安排的內容也緊扣108課綱的核心素養並與中小學的學科有所聯結，相信每位參加的孩子都能從中獲得更多的學習，為自己的暑假留下珍貴的回憶。