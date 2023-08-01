彰化警方與環保局及監理站在139縣道聯合稽查。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣139縣道因機車超速或過彎操作不當，屢傳自摔死傷事件，為避免交通事故造成的傷亡悲劇一再重演，除彰化警分局強力執法外，法務部行政執行署彰化分署也列管強力執行該路段的違規裁罰案件，希望藉此促使用路人珍惜自己與他人的生命。

南投縣南投市20歲的黃姓男子，在駕駛執照吊扣期間，於去年3月16日在139縣道9.8公里處，以超過規定之最高時速逾60公里至80公里的速度駕駛普通重型機車，遭員警開單舉發，並由臺中區監理所裁罰1萬4千元，因逾期未繳納，遭移送彰化分署執行。

黃男未理會彰化分署催繳通知，遭彰化分署足額扣押郵局帳戶存款，經核發收取命令後，由郵局將款項解繳移送機關，本案全數徵起。

另有設籍彰化縣員林市的18歲曹姓少年、彰化市17歲葉姓少年及北斗鎮20歲周姓男子等人，未領有駕駛執照駕駛機車，騎經139縣道時遭員警開單舉發，由臺中區監理所分別裁罰9千元，皆因逾期未繳納而移送彰化分署執行，後由少年之法定代理人協助繳納罰鍰，案件才完成數清償。

彰化分署指出，針對「139縣道」裁罰案件強力執行，義務人若對於罰單或分署的傳繳通知未加理會，將進一步採取扣押存款、薪資及至義務人住居所地現場執行等方式，期能透過專案強力之執行手段喚起駕駛人用路安全意識。