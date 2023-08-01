台北流行音樂中心今年擴大舉辦「Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」，邀知名音樂製作人陳子鴻共同合作並開設主題課程，去年參與計畫的WaiTing Young Is You 樂團鍵盤手亭廷分享，透過計畫學習舉辦演唱會的經驗，不只練習表演，還要學習活動行銷、設計海報、售票報稅等，是很好的經驗。

台北流行音樂中心去年首度開啟「Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」，吸引來自全國大專院校、高中職等音樂相關科系、社團與學生獨立樂團等踴躍報名，今年入選的五組團體，分別為政大黑音、台師大 Unicorn 角獸樂團、文化大學悖論式樂團、中正大學嘻研、松山高中 TIME MACHINE CLUB。

北流董事長黃韻玲表示，沒有人站上舞台都是準備好的，需要實驗舞台就是要培育人才，讓新秀試水溫，希望在學習後奠定養分，舞台屬於下一代；知名音樂製作人陳子鴻則說，今年的重要使命就是傳承經驗，讓大家互相認識，看到更多音樂人發光發熱，發掘更多有潛力的年輕人。

北流表示，今年Open Lab 活動參考去年活動經驗，規畫重量級師資及培育課程，開設音樂相關智慧財產權及稅法知識、如何執行展演活動企劃、舞台呈現等三大主題課程，採線上直播，有興趣的人可線上參與，今年也提供學生更完整的演出硬體設備。

由主唱簡葳、鍵盤手亭廷、鼓手騏藝、吉他手子暘、PGM岳暹等人組成的WaiTing Young Is You 樂團是去年入選計畫的團體，鍵盤手亭廷分享，他們去年鼓起勇氣投企劃，感謝北流給很多自由發揮空間，讓他們自己安排節目。

亭廷也說，舉辦活動讓他們了解自己是樂手也是工作人員，以前只需要準備好後上台表演，較少處理演唱會背後的商演規畫流程，也學習到很多，包含演出行銷、設計海報、售票報稅等，是很好的經驗。

台師大 Unicorn角獸樂團為今年的入選者，主唱鄭妤表示，聽之前入選的團隊分享現在有在教課、接案等，入選後盼經驗能當接軌業界的跳板，並會在8月26日在北流舉辦表演，鼓手鈣鈣也說，很難得有機會讓他們在live house演出，會把握能運用好器材及環境的機會，也報名了這次開設的線上課程。