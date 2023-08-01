【全程字幕】傳韓國瑜喊9月前要有備案 朱立倫秒嗆記者：這你說的吧 @ChinaTimes

近日傳出前高雄市長韓國瑜7月23日全在出席代會前會見黨主席朱立倫，建議國民黨針對總統大選需有「備案」。對外界關切侯民調有無起色，朱立倫今(1日)受訪時透露，最新內參民調，侯友宜已經追上柯文哲，現在目前跟賴清德的差距已經非常小了。

對於外界稱韓國瑜與朱立倫會面時說，國民黨總統參選人侯友宜的民調若到9月還沒有起色，就要考慮有「備案」一說，朱立倫今出席「唐獎」活動受訪時回應，韓國瑜對於整個國民黨的支持跟關心都是無庸置疑、一定是全力支持，完全不應該有這種無謂的放話。

朱立倫表示，韓國瑜在全代會之前就已經表態會出席全代會，會前兩人也曾見面並理清一些事實，包括韓國瑜的女兒韓冰不會參選中正萬華區立委，還有外界有製造惡意謠言所謂不分區立委也都不是事實，要特別幫韓國瑜澄清。

朱立倫說，包括全代會韓國瑜會怎麼力挺侯友宜，韓也表達的非常清楚，當然兩人老朋友相見，一定會對2024總統、立委的輔選有所討論，但這種放話對於韓國瑜、侯友宜都是一種傷害。

被問到侯的民調到底有無起色，朱立倫透露，其實很高興國民黨自己做的內參民調，剛剛他才看到最新內參民調，侯友宜已經追上柯文哲，現在目前跟賴清德的差距已經非常小了。