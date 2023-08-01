從家裡到機場，票價搶便宜！因應疫後出國旅遊潮，桃園機場捷運、易飛網旅行社與台北捷運設立「桃北捷×易飛網航空聯票櫃台」並聯手推出多種聯票，包括華航不限航點來回票加機捷單程票4900元起，台灣虎航菲律賓長灘島及巴拉望航空聯票1888元起，日本九州佐賀、東京及大阪航空聯票6888元起。8月3日中午12點整於櫃檯現場還可搶購便宜機票。

桃園機場捷運今日宣布，攜手易飛網在桃園機場捷運A1台北車站設立「桃北捷×易飛網航空聯票櫃台」，串聯中華航空及台灣虎航推出航空聯票，包括即日起至8月31日在航空聯票櫃台購買華航桃園機場出發、不限航點的來回機票，含機捷單程票1張最低4900元起，再送網卡1張；台灣虎航航空聯票囊括日本九州佐賀、東京、大阪、菲律賓長灘島及巴拉望航空聯票，含來回機票及機捷單程票1張8999元起；航空假期聯票泰國曼谷5日、日本大阪5日及東京5日自由行，來回機票加酒店加機捷單程票1張1萬2900元起；外籍遊客可選擇「機捷北捷聯票」含機捷來回票及北捷48或72小時搭到飽聯票，還有伴手禮兌換券組合，另可搭配華信航空國內機票或華信假期3999元起。

易飛網表示，另為了慶祝「桃北捷×易飛網航空聯票櫃台」啟用，將舉辦搭機捷一路發限量搶購活動，8月3日中午12點整於櫃檯現場開賣（未稅價）長灘島及巴拉望航空聯票1888元起，日本九州佐賀、東京及大阪航空聯票6888元起；另有萬元大禮包送給現場民眾，包括多個熱門旅遊國家優惠券，歐美、杜拜、馬爾地夫、日韓及東南亞等團體旅遊最高折價3000元，自由行最高折1000元及國旅最高折500元。

易飛網董事長周昀生表示，機捷是很棒的商品，2019年起和機場捷運合作，努力完成1年25萬張的目標；此次推出多種聯票，現在機票這麼貴，應該會吸引到很多旅客。也感謝北捷設計各種價格的套票，未來雙捷聯票應該會是外國旅客來台首選。

桃園捷運公司總經理莊英震表示，機捷不但串聯國門與雙北，也兼具開拓多元旅遊市場、發展觀光與國際接軌的角色，2019年與易飛網合作之後入出境旅客搭乘機場捷運比率已經從30％成長至36％。

台北捷運總經理黃清信表示，台北捷運涵蓋雙北9成景點，外籍旅客來到台灣後搭機捷不用40分鐘就可從國門到台北車站，再用台北捷運48小時或72小時吃到飽套票搭好搭滿，最後搭機捷離開，畫下完美句點。