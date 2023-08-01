國民黨總統參選人侯友宜最近展開為期3天的訪日之旅，他在昨（7月31日）出席日華懇（超黨派親台派國會議員團體）舉行的會談，一向對台灣政治局勢相當關注的學者小笠原欣幸也有參加，且據侯跟小笠原今日於臉書的互動，可發現這名以「神預測」聞名的學者，還送了小禮物給侯。

小笠原昨在臉書發文表示，侯友宜與日本近20名眾議員會員展開會談，會議安排在日本議員會館，還允許在日台灣人參加，可見主辦方安排侯的行程有經過深思熟慮。

除此之外，小笠原提到，侯友宜在會談中先是回顧了台日關係歷史，如台日漁業協定、投資協定、航空運輸協定等，接著對日華懇長年努力與貢獻表達稱讚。小笠原稱，這可能是侯友宜第一次對台日關係進行完整表述。

小笠原也指出，侯友宜的談話內容特別提到台日關係的重要性，其中可以窺見國民黨內李登輝、王金平等本土派立場；侯最後還強調，台灣安全會讓日本感到安心，自己也會致力於降低台海風險。

國民黨總統參選人侯友宜訪日，和有「神預測」學者之稱的小笠原欣幸有互動。（圖截自小笠原臉書）

而侯友宜今特別在小笠原該po文下方以日文留言，「很高興能在東京和您再次會面，小笠原先生早先給的酸痛貼布非常好用，非常感謝」，小笠原則以中文回應，「很高興在東京能與您再次見面。祝福訪日行程都順利、平安」。