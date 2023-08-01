國民黨總統參選人侯友宜今拜會自民黨，日本自民黨政調會長萩生田光一致詞時表示，台灣和日本都是具有自由、民主、法治等共同價值，雙方友好且密切來往，是非常好的夥伴，疫情中也保持羈絆，盼侯此行有豐富收穫。侯友宜也重申三安，強調未來期待讓台海安定、台灣安全、日本安心。

侯友宜今日下午前往自民黨總部，拜會前首相麻生太郎、萩生田光一等人，萩生田光一致詞時表示，去年12月他進行台灣的訪問，演講中回顧了過去50年台日之間的情誼，台日情感不可動搖、非常友好的情誼，期待未來50年也有友好關係。

萩生田光一強調，期待未來台日將持續在經濟、文化等一些交流方面進一步交流及協助，一起推升與台日之間的交流，並喊話，他知道侯友宜是一位擁有遠大的志向，也期待侯在在這次訪日的期間有豐富的收穫。

侯友宜致詞時指出，台日關係在地理上、歷史上、文化上，有非常悠久的歷史，緊密而不可分，尤其萩生田光一非常支持台灣，從經濟來說，台積電半導體能在熊本縣設廠，都要謝謝萩生田光一的幫忙，也對於台灣參加國際組織，像CPTPP、世界衛生組織、國際民航組織都給予大力支持。

侯友宜重申，這次他以國民黨總統參選人來到自民黨，最主要是希望，台海能夠安定，台灣能夠安全，日本安心，他們朝這樣的目標來努力，讓國家都能夠平安，一定能夠讓台日關係更加的緊密在一起。未來還將持續在經濟、文化等一些交流方面，來進一步擴大廣泛領域的交流以及協助。