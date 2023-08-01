劉青雲飾演國際販毒集團的毒梟康素差，作風大膽俐落。（華映提供）

劉青雲在電影《掃毒3：人在天涯》中演出做事心狠手辣的毒販，他特別主動蓄鬍演出，顯得非常有型，但他透露在大熱天中要有型很辛苦，在現場是能不動就不動，而他完全不介意演出反派，只關心角色個性，讓導演邱禮濤笑說比想像中容易處理很多。

在香港已故造型大師余家安的打造之下，劉青雲的反派造型誇張但也格外有型，而劉青雲先主動留起了鬍子，透露因為之前和邱禮濤聊天中，對方提了一句希望他留鬍子看看、造型可能用得到，他便認真的留起鬍子和頭髮，讓造型團隊很驚喜，他說：「因為如果不需要，剃掉很快，如果真的要鬍子，那時再留就要很久的時間了。」

為了變身有型的毒販，劉青雲必需要在40度的酷暑中穿上厚重戲服，同片演員古天樂第一次在片場見到他穿著長襖，都忍不住笑問說：「你是來演古裝片的嗎？」劉青雲回憶當時香港天氣超熱，連續好幾天都是萬里無雲的艷陽天，讓他天天汗流夾背，他表示以往拍戲也常在夏天穿上冬衣拍攝，已有一套應付妙方，「怕熱就不要亂動，不要激動，也不要太興奮。」完全體現心靜自然涼的境界。

劉青雲演技出色，扮演過很多不同的角色都非常成功，這回他在詮飾片中囂張毒販時，他覺得角色是有些無厘頭，有著天不怕地不怕性格。劉青雲還被發現只要一有空便在一旁碎碎唸，嘴巴動個不停，讓工作人員以為是有什麼不順心的地方，但靠近仔細一聽，原來他是一直在練習台詞的各種說法和口氣，空檔都不休息非常敬業。