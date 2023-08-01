今天為我國「原住民族日」，原住民族委員會活動首度自台北移師至高雄展覽館辦理「112年度全國原住民族行政會議」，邀集來自全國22直轄市及縣（市）政府主責原住民族事務機關代表及55個原住民族地區鄉（鎮、市、區）代表，共同回顧過去7年中央與地方共同推動原住民族政策成果。

前總統李登輝曾參加文建會在屏東舉辦的「原住民文化會議」，以國家元首的身分採用「原住民」的稱呼，並主動接見台灣原住民族憲法運動聯盟代表，具體承諾將憲法中的「山胞」修正為「原住民」。國民大會於 1994 年 7 月 28 日三讀通過中華民國憲法增修條文，並在同年 8 月 1 日經總統公布施行，回應原住民族 10 年來的訴求，正式將沿用 40 餘年之「山胞」正名為「原住民」。

為了紀念這一段歷史，行政院在 2005年6月15日召開第2944次院會時，通過「紀念日及節日實施條例」草案，明定每年8月1日為「原住民族日」。

原民會主委夷將．拔路兒以阿美族語致詞表示，今天是原住民族日，也是紀念正名運動29週年的日子，「山胞」正名為「原住民族」歷經10年的抗爭，終於在1994年8月1日修憲完成，7年前的今天，蔡總統在「原住民族日」代表政府向原住民族道歉，並推動歷史正義與轉型正義。

夷將說，7年來，總統蔡英文親自主持歷次的「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，與各民族代表平等對話；行政院也定期召開「原住民族基本法 推動會」，促使跨部會間的原住民族事務協調更順暢。剛剛從影片看到原住民族政策在語言、土地、教育等重大的進展。稍後我會在業務報告的時段再來進一步向大家詳細說明。

夷將也感謝，總統蔡英文、行政副院長鄭文燦做原住民族最堅強的後盾，領導政府與原住民族有更多的對話。