王品2004年創立「聚」後積極拓展鍋物市場，目前已有青花驕、和牛涮、嚮辣、聚、尬鍋、石二鍋、12MINI等7個品牌、總店數142家，為目前台灣直營連鎖規模最大的火鍋業者。此次再推出「旬嚐」進軍高價市場，補足集團高價鍋物缺口。

「旬嚐」客單價約1500～1800元，客群鎖定28～45歲、講究質感生活的都會男女及商務客，以高規格食材及精緻服務滿足高端顧客需求，首店落腳松江南京商圈，主要看好具金融商辦人潮、捷運站交通優勢，且鄰近集團其他品牌門市，可齊力發揮展店綜效。

「旬嚐」品牌首店斥資2千萬元裝修，融入現代日式美學，以溫潤木格柵打造雅致空間，還有時尚感十足的調酒吧檯。門市共有90席座位，包括商務需求的2～4人座及可容納6人或10人的7間包廂，讓顧客能保有私密性自在用餐。

王品鍋類事業群總經理呂意真表示，「旬嚐」商務客眾多，7月試營運期間一天可翻3.5～4輪，且全時段營運、下午仍有客源，預估月營收目標700～800萬元。未來則鎖定六都展店，目標3～4年展至12家，將以街邊店為主。

呂意真指出，王品集團鍋物品牌2022年營收達46億元，2023年上半年營收年增15～18％，目標全年鍋物品牌營收達68億元、年增近48％。雖然集團已有8個鍋物品牌，但火鍋市場仍有細分空間，未來仍將推出新鍋物品牌，食補類、剛需的個人鍋為可能方向。