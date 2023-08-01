Lexus在中大型豪華房車、豪華休旅車持續表現亮眼，高居7月及年度累計第一。Lexus ES車系7月登錄398台，1-7月累計2236台，遙遙領先同級競爭對手，占中大型豪華房車市場39.5%；LEXUS休旅車系7月合計登錄3041台，其中NX車系單月掛牌近1600台，今年累積登錄9254台，為單一車系的No.1；RX車系7月登錄846台，全年累計4173台，穩坐中大型豪華休旅車級距寶座；UX車系7月登錄587台，全年累計販賣3583台，為小型豪華休旅車級距當中最暢銷的車款。

Lexus在1-7月份累計登錄台數達2萬447台，突破去年全年1萬9327台，年增72.37%，再次創下歷史新高。另外，Lexus全新大改款旗艦車款LM也將在本月正式上市，帶給台灣層峰客群極致奢華的行車體驗。

中華(2204)MITSUBISHI、CMC、MG銷售7月達4272台，年減0.1%、月減4.78%，市占10.08%。裕隆(2201)NISSAN、INFINITI銷售7月達1821台，年減23.62%、月增5.07%，市占4.29%。

TESLA今年7月銷售380台，前7月銷售7674台，年增68.5%。