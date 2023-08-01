台中市近年許多重劃區崛起，新興的水湳經貿園區有預售新案成交價更站上8字頭，吸引目光；不過，市中心蛋黃區因生活機能完善，與此同時仍有不少建商看準區段保值性高，推出指標建案。以七期南側為例，就與新興重劃區戶別苗頭，地段佳、產品力強的個案，格外吸引自營商、科技業、醫療業的買方。

七期的南側約是惠文南街、五權西路一帶，南接八期重劃區，東側則與五期市中心接壤，週邊2公里內有文心森林公園、豐樂公園、IKEA、好市多，交通機能則近74快速道路、捷運南屯站。除生活機能成熟便利，七期因發展較新興重劃區早，素地相對少，地段稀有性也是格外吸引中高資產自住客層的主要原因。

代銷業者進一步指出，七期南側目前已經少有大基地建案推出，唯近期於惠文南街推出的「嘉磐惠文」，基地1355坪、三面臨路等條件；其建築規劃方面，不僅由留銘男建築師擔任建築規劃、王勝正設計師負責景觀公設規劃，還有「燈光教父」之稱的袁宗南設計師肩負燈光美學工作。

「嘉磐惠文」延攬TSUTAYA BOOKSTORE社區公設選書。圖為示意圖。(圖/信義房屋 提供)

公設部分，「嘉磐惠文」著重「家庭親子關係重聚」的概念，特別延攬TSUTAYA BOOKSTORE社區公設選書，同時還規劃360坪大樹櫻花庭園、陽光露台泳池等；而室內格局方面，主力產品28至46坪，也能滿足無論是首購或換屋家庭的需求。

代銷業者觀察，《平均地權條例》上路以來，買方在預售屋市場觀望期的確有轉長，不過，因為具備付款較無壓力、可以客變等優勢，若是地段條件佳、產品力強的個案，對於自住需求的客層，仍具備吸引力。