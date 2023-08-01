韓國貿易在進出口額續呈縮減走勢狀況下，6、7月連續2個月出現「不景氣型貿易順差」，至今需求不振的半導體景氣能否如預估在第4季恢復、帶動出口表現，備受各界關注。

韓國產業通商資源部今天發布7月進出口動向，韓國7月整體貿易收支為16.3億美元順差，在連續15個月逆差表現後連續2個月恢復順差，主因能源、原材料價格下滑，進口額大幅縮減所致。

韓國對中國貿易逆差從今年3月開始持續縮小，7月降至12.7億美元，次於中東與日本。

據統計，韓國7月進口額為487.1億美元，年減25.4%，主要是韓國整體進口額占比達20%的國際原油、天然氣、煤炭價格下跌，原油進口規模也較去年同月減少20.8%，導致能源進口額縮減47%。

韓國出口額已連續10個月呈現減勢，7月合計503.3億美元，年減16.5%，半導體景氣持續不振、國際油價下跌導致石化產品價格下滑等負面因素延續，抵銷汽車、機械、家電等品項出口成長。

韓國出口主力的半導體出口額持續下跌，7月共計74.4億美元，年減33.6%，已連續3個月負成長。在DRAM、NAND記憶體晶片價格下跌同時，出口主力品項的記憶體晶片整體出口額大減41.7%。

不過，韓聯社報導指出，業界預期半導體出口將在今年逐步回溫，減產效果顯現，DDR5與高頻寬記憶體（HBM）等尖端產品需求將擴大，整體產業景氣可望在下半年大幅改善，帶動韓國出口回暖。