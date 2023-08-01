桃園市大園區47歲郭姓男子，昨下午到朋友家拜訪，在路上遇到巡邏員警，郭男心虛想轉身離開，但被員警一眼認出他是詐欺通緝犯，當場遭到逮捕，警方另在其褲子口袋中查獲3小包海洛因毒品，全案依詐欺通緝、毒品等罪嫌送辦。

大園警分局潮音派出所警員許育方、陳韋豪、實習生戴晨宇，7月31日下午巡邏行經大興路時，發現一名男子看見員警隨即轉身離開，可疑的行徑引人注意，立即上前盤查。

郭男面對警方詢問，支支吾吾說只是來找朋友，不願透露年籍資料，此時員警愈看愈覺得男子很眼熟，想起他就是前幾天被桃園地檢署發布的詐欺通緝犯，經警用行動電腦查詢比對照片後確認其身分，郭男見事跡敗露也只能乖乖認栽。

警方後續對郭男實施附帶搜索，在其褲子口袋內搜出一個小皮包，裡面裝有3小包海洛因毒品，郭男坦承持有，警詢後依詐欺通緝及違反毒品危害防制條例等罪嫌，將郭男移送桃檢偵辦。

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