除了賣座電影電影《Barbie芭比》推波助瀾，女團BLACKPINK與STARBUCKS星巴克的聯名商品將這股粉紅狂潮推向新高度。

BLACKPINK 7於25日與STARBUCKS星巴克聯名商品登台，除了聯名飲品外，更推出以粉色、黑色為主色調的馬克杯、TOGO冷水杯、不鏽鋼杯、各式提袋、護照套、圍裙、瑜珈墊等生活用品，上周開賣後也在網購掀搶購潮。Yahoo奇摩拍賣觀察，7月25日開賣後，短短3天內「BLACKPINK」與「星巴克」的關鍵字熱搜量翻倍漲，前3名分別為「冷水杯」、「馬克杯」、「不鏽鋼水瓶」。同時，聯名商品的推出也推升BLACKPINK週邊熱搜量成長7成，成員小卡、應援衣服或同款服飾、貼紙熱銷，整體客單價提升2倍。

Yahoo奇摩拍賣設立「芭比專區」與「BLACKPINK專區」讓愛好者挖寶搜集收藏品外，即日起至8月11日止，Yahoo奇摩購物中心與Yahoo奇摩超級商城也推出Paidal x 芭比聯名鞋款專區，祭出年度最低價最低下殺優惠3折起，任選2雙再折200。