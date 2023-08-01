天成飯店集團「翠庭餐廳」於美食展推出烤鴨及港點優惠券。（陳祐誠攝）

台灣美食展將於8月4日至7日在台北世貿一館登場，今年活動有4大展區、600格攤位展出各地美食，邀請民眾來逛展搶優惠，主辦單位台灣觀光協會表示，本屆活動規模略還略遜於2019年，但業績目標是追上疫情前的水準。

台灣觀光協會會長葉菊蘭指出，每當協會代表台灣出國行銷，最能讓各國民眾驚豔的就是台灣美食，從觀光局的資料更可以清楚看到，各國旅客來台灣最大的目的就是為了來台灣吃美食。

觀光局代理局長周廷彰則說，美食是觀光的引路人，台灣美食從小吃到大菜都是台灣吸引國際觀光客的最大誘因，今年美食展觀光局也將各地20道代表美食與景點結合，希望透過美食帶動旅遊發展。

今年參展廠商包括了必比登、米其林美食，各大飯店集團也公布餐券和住宿券等，優惠下殺1折。例如海霸王餐券64折起、瑞穗天合國際觀光酒店一泊二食1.9折起、晶華酒店「雲天露臺．買一送一」2.2折、大倉久和飯店菁英客房住宿券2.6折、富士大飯店與「牛五蔵」聯合一泊二食5.5折起、台北與高雄圓山大飯店聯合住宿券2.7折起、大地酒店「料理東西軍」套券每張平均只要1315元。

歷年來超高人氣的異國美食展區，也以「食」力會友，展出包括日本香川烏龍麵、和歌山梅干屋「南高梅本釀造梅酒」、高知縣「土佐酒」、鹿兒島水產紅魽肉餅、青森縣老字號柑仔店「RAGUENEAU」、歡慶10周年的S＆B金牌咖哩等。