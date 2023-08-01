有些人在面對心儀對象時容易缺乏自信，且止不住地胡思亂想，《小鐵星座》運勢專欄分享感情容易患得患失的前4名星座，依序是雙魚座、天秤座、巨蟹座、牡羊座，其中第1名的雙魚座情緒起伏大，也害怕在對方面前做得不夠好，或擔心對方變心。

▍第4名：牡羊座

牡羊座在面對喜歡的人時，會勇敢的表現自己，也會直爽大方的把想法說出來，但當發現對方不吃這一套時，就會感到特別難堪，瞬間失去平時的自信，難過地檢討自己。

▍第3名：巨蟹座

巨蟹座在面對喜歡的人時，會表現得非常害羞，而且非常害怕說錯話，也會特別在意形象，甚至手要放哪邊都感覺不自在，總會覺得自己好像任何事情都沒做好，內心忐忑不安。

▍第2名：天秤座

天秤座在面對喜歡的人時總是心花怒放，這時全身也變得神清氣爽。天秤座表面看似愛說笑，時常把喜歡的人掛在嘴邊，可是當他們獨自面對心儀對象時，心裡會非常膽怯不安，最主要的原因是自己對愛的不自信。

▍第1名：雙魚座

雙魚座在面對喜歡的人時，容易患得患失，因為喜歡所以害怕自己做得不好，或擔心對方變心，莫名奇妙的毫無自信。他們看著心儀對象時就會開心，看不到時就會失望，情緒起伏非常大。