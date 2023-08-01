每年8月1日是國際肺癌研究協會發起的「世界肺癌日」，為提倡肺癌防治並守護市民健康，桃園自3月起針對符合資格的市民提供低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，截至7月底已有超過萬人篩檢，抓出27案確診肺癌，今再度擴大實施對象，開放登錄在冊的廟宇工作10年以上者，每家篩檢人數提升至10人，鼓勵符合資格者踴躍受檢。

衛生局表示，3月起跑的低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，針對設籍桃園、40歲以上具有菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露及空汙及油煙等4大高風險族群提供服務。

衛生局統計，截至7月底已有超過萬人篩檢，目前已有27案確診肺癌，其中21案為早期（第0及1期）、6案為晚期（第3及4期），而確診肺癌案例中，又以空汙及油煙族群檢出16案最多，其次為菸品暴露有7案及相關疾病史及家族史有4案，另有541案經影像判讀建議進一步追蹤或確診。

世界衛生組織國際癌症研究機構 (IARC) 曾說，長期暴露在室外空汙恐增加罹患肺癌的風險，其中細懸浮微粒 PM2.5是空氣汙染中最重要的致癌因子，因此空氣品質不良時建議外出可戴口罩，由戶外進入室內時記得洗手洗臉、清潔鼻腔，或運用大眾運輸工具、避開交通顛峰時段等，同時烹煮時應使用抽油煙機或以水煮清蒸方式烹調，以減少PM 2.5的暴露。

衛生局說，為讓更多風險暴露民眾接受桃園市擴大肺癌篩檢服務，即日起針對登錄在冊的廟宇工作10年以上由每家上限2人增加至10人。凡設籍桃園市且40歲以上符合前述條件者，即可以寺廟為單位向市府民政局所屬13區公所聯繫窗口提報列冊，經該局核定後，至衛生局肺癌篩檢預約平台預約申請。另也呼籲，符合篩檢資格者請儘早接受篩檢，若篩檢出肺部異常，也應遵循醫囑安排就診。