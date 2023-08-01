台中市長盧秀燕今（1）日在市政會議上透露，中央政府傳出最近準備找理由，把台中捷運藍線的計畫退回或擱置。相關新聞一出後，許多網友湧入盧秀燕的臉書留言打氣，有人更替她打抱不平、稱「蔡政府只看顏色不管百姓的需求，2024政黨輪替勢在必行」。

盧秀燕表示，以高雄市為例，當地已經有兩條捷運，行政院又再核定補助三條路線，高雄又拿到了1200多億元的預算，反觀面積比高雄大、人口比高雄多的台中，卻只有1條捷運，「台中人真的很委屈」。盧秀燕指出，捷運藍線總經費是1615億，台中自籌經費高達939億元，她除希望中央退回捷運計畫的消息不是真的，也喊話蔡政府給台中公平對待、別退回計畫。

不久之後，盧秀燕再次與臉書發佈相同內容的貼文，許多網友留言表示，「媽媽市長加油」、「比起高雄，台中真的委屈，這樣的中央只能說離人民愈來愈遠」、「倘若執政黨未公平公正對待地方，我們應以我們的選票作出正確的選擇」、「捷運藍線對於台中未來大眾運輸網的構成很重要，中央不該忽視」、「蔡政府只看顏色不管百姓的需求，2024政黨輪替勢在必行」。