退休、卸任的10名校長。（洪靖宜攝）

高雄市112學年度新卸任校長布達暨交接典禮今日舉行，本學年度新任、卸任及異動校長，共計98人。市長陳其邁特別到場頒發聘書，也致贈紀念品予退休、卸任的10名校長，他也特別向原訂今年屆齡退休，但前陣子離世的鼓山區中山國小蕭木川校長致上悼念，期許未來各位校長能秉持教育初心，繼續為高雄教育打拚。

高雄市高級中等以下學校112學年度新卸任校長布達暨交接典禮，於1日下午在社會教育館演藝廳舉行，由市長陳其邁頒發98位校長聘書，也致贈退休紀念品予10位退休卸任校長，感念校長們承先啟後，薪傳教育聖火，也感謝退休校長多年來在教育最前線無私奉獻。

陳其邁提到，這幾年校校有雙語、班班有冷氣、生生有平板的政策，特別感謝所有的校長在推動校務、照顧學生給予的貢獻。他說，有人說「市長不是人幹，但校長比市長更辛苦更勞累」，恭喜退休校長，如釋重負，未來相信有更多時間充實自己、享受生活，但也希望各位校長能多回校園，跟教育界朋友敘舊，繼續作育英才。

他提到，這3年歷經疫情、登革熱防治，實現校校有雙語、班班有冷氣，讓師生家長有感政策，這幾年學生尤其在藝術和體育捷報頻傳，國際賽事大放異彩，為台灣、高雄爭光，校長擔任領航者角色，帶領師生繼續成長，一棒接一棒，培育高雄人才。

他也特別向鼓山區中山國小蕭木川校長致上悼念，蕭校長原訂今年屆齡退休，但前陣子離世，令大家十分不捨。感謝蕭校長超過40年來對高雄教育的付出，不僅致力於校務，更是盡心盡力地推廣藝術教育，精彩揮灑人生畫布、功德圓滿。

本學年度的新任、卸任及異動校長，共計98人。其中新任校長計有左營高中校長吳立森等14人，調任校長計有中正高工校長張簡玲娟等56人，留任原校校長計有新興高中校長陳進元等28人，另退休校長計有高雄高工校長楊狄龍等10人。