S2O Taiwan每年吸引上萬樂迷來朝聖。（S2O Taiwan提供）

天后降臨！「S2O Taiwan潑水音樂節」將在19日、20日於台北市大佳河濱公園盛大登場，今（1日）宣布壓軸卡司陣容，日本超人氣AV女神橘瑪麗化身DJ Mary、浜崎真緒化身DJ Mao獻上首度在台DJ表演的處女秀。橘瑪麗在活動當天，將攜手剛引退的日本「小惡魔」影后相澤南、首度來台的「無邪氣乳神」河合明日菜，偕同變裝皇后Cummela、Malisa、Olivia、Yatki.Nana、Yugee Mesula於限定時間一起駐守在號稱「濕身第一關」的WaterBoom舞台與現場樂迷濕身互動，保證入場就會全身濕透，打造難忘的「五感」濕身音樂饗宴，許多男性網友已暴動：「這還能不去嗎？」

S2O Taiwan的WaterBoom舞台有「濕身第一關」的美名，通常設在樂迷進場後「必經」的第一個舞台，走到兩側高台有專人以高壓水槍噴水，讓每一位樂迷入場就先體驗濕身的快感。每年WaterBoom都會邀請跨界領域的話題DJ登場表演，今年邀請到近年來時常以DJ身分在亞洲各大夜店巡迴演出的日本人氣AV女優橘瑪麗、浜崎真緒，兩人也是首度以DJ身分在台表演，尤其橘瑪麗日前受訪表示因為曾在台灣夜店感受到歡樂氣氛才選擇投入DJ工作，相信此次在台表演一定會更加賣力演出，要帶給台灣粉絲不同以往的難忘回憶。

除了橘瑪麗、浜崎真緒以外，S2O Taiwan的WaterBoom今年也邀請動漫界神級音樂人：「宅文化愛好者的頂級DJ」南韓DJ Aiobahn、「Eurobeat界的帝王」義大利歌手Dave Rodgers（戴夫羅傑斯）來台表演。DJ Aiobahn打造過許多熱門電玩歌曲，最為人熟知的是知名電玩《主播女孩重度依賴》主題曲〈INTERNET OVERDOSE〉，他的音樂也受到許多世界百大DJ的青睞，堪稱日本次文化界與歐美舞曲音樂主流之間獨一無二的橋樑；Dave Rodgers則是動畫《 頭文字D》多首經典歌曲的創作者，尤其是經典甩尾神曲〈DÉJÀ VU〉，至今音樂仍受到全球動畫迷與賽車迷大量使用，這是他首度來台開唱令人期待。