AI概念股今年以來漲勢凌厲，但指標股近期陸續下殺，廣達繼昨(7月31)日慘吞跌停後，今日盤中一度急跌逾3%至最低222元。AI股大跌引發泡沫化疑慮，廣達董事長林百里對此表示，他一直看好AI應用，長期仍值得期待，並強調「股價是別人決定的，不是我管的」。

林百里今日出席廣達與國防醫學院及三軍總醫院合作研發的「心電圖AI人工智慧判讀平台」簽約合作發佈會，由於AI股價這兩日就像心電圖一樣起伏，他被問及此事時說：「我覺得好的心電圖，就安啦。」

至於市場擔憂AI股價泡沫化，林百里則直言他很看好AI，儘管「股價是別人決定的」，但長期應用面仍值得期待，即使廣達會遭遇許多挑戰與機會，都會持續努力，繼續按照布局發展AI，但針對客戶的訂單他則不方便透露。

近期AI指標股紛紛拉回，緯創昨日跌停後，今日盤中一度又殺到跌停價位，收盤跌幅稍作收斂，終場下跌4.59%收在135元；廣達下跌0.63%收在237元。神達則逆勢上漲3.29%收48.6元。