國民黨嘉義市立委參選人張秀華今天開砲前瞻補助嘉義市最少。（廖素慧攝）

嘉義市立委王美惠強調爭取中央很多補助。（廖素慧攝）

中央前瞻計畫補助全台，嘉義市僅獲30.95億元，全台最少，國民黨立委參選人張秀華今天開砲，「王美惠不做，張秀華來做」；民進黨立委王美惠回嗆，前瞻不是用人口數算，不懂又不問，最可悲。

張秀華提出中央前瞻計畫8年8400億補助各縣市的資料圖卡說明，嘉義市僅獲得30.95億元，全台最少，以全台2300萬人口來算，每萬人均分3.65億元，以嘉義市約27萬人計算，應獲得98.55億元補助才公平合理。

張秀華拿雲嘉嘉南4縣市來比較，嘉義市是財政紀律模範生，卻要負擔37.8％近4成自籌款，是4縣市最多，形同懲罰。

嘉義縣2席立委，前瞻補助243.69億元，每位立委平均爭取121.845億元；雲林2席立委，前瞻203.62億元，每位立委平均101.81億元；台南6席立委，前瞻294.96億元，每位立委49.16億元；嘉義市1席立委，前瞻只有30.95億元。

張秀華還說，鐵路高架工程嘉義市要負擔配合款近50億元，高鐵嘉義站聯外輕軌、嘉義市總圖書館園區補助沒有下文，她批「王美惠不盡力」。

王美惠回應指出，前瞻計畫不是全民普發現金，也不是振興5倍券，提出按人口數分配預算的論述，貽笑大方。

王美惠再說，前瞻是競爭型補助，各縣市政府提出計畫，由中央審核後補助，請問張議員有督促市政府對前瞻計畫做什麼努力？

王美惠還說，30.95億元是前瞻補助嘉義市政府，而前瞻中央自辦的計畫，並未統計在內，例如「嘉義市鐵路高架化」被核定超過200多億經費，也是用前瞻的預算。

王美惠強調，前瞻計畫第3期、第4期預算皆她任內通過，嘉市府送中央的計畫，從送案至審查，她都親自參與，安排中央部會考察「提升道路品質」、「全國水環境改善」及「城鎮之心」計畫，最近也爭取多興建兩座停車場。