矽品精密響應全球淨零減碳目標，將矽汙泥製成籃球及瑜珈墊，提供給偏鄉小學使用。（矽品精密提供）

矽品精密響應全球淨零減碳目標，將矽汙泥製成籃球及瑜珈墊，提供給偏鄉小學使用。（矽品精密提供）

半導體封裝大廠矽品精密響應全球淨零減碳目標，利用生產製造過程所產生的矽汙泥，將其中的「矽」作為原料製成籃球及瑜珈墊，並提供給偏鄉小學使用，將廢棄物轉換為再生資源，不僅有利環境、減少碳排，還能再製產品可謂一舉三得，創造資源永續、循環再生，達到循環經濟的理念。

「2050淨零排放」勢在必行，企業必須積極因應氣候變遷，並尋求創新的解決方案，以實現循環經濟與淨零減碳的發展。矽汙泥為半導體製程中所產生的副產物，通常被視為廢棄物進行處理，然而，它有高含量的矽，可作為資源再利用。

矽品精密表示，公司與廠商合作開發新技術，從切割研磨廢水將矽汙泥中的矽提取出來，再與其他材料混合，製成籃球及瑜珈墊等運動產品，相比開採取得的二氧化矽，利用廢棄矽汙泥提取出的矽材料可減少66％的碳排放，可以達到循環經濟與減碳目標。

矽品精密與合作廠商製成的這些運動產品具有彈性、耐磨及防滑等特色，且通過SGS檢驗合格，不含塑化劑、重金屬等，符合國家安全標準。矽品精密將這些運動產品免費提供給偏鄉小學，讓孩童們能享受運動的樂趣，同時也增進他們對環境永續的認識和關心。

這項計畫已與台中市石城國小、和平國小與彰化縣新生國小、中興國小、萬合國小、萬興國中及原斗國(中)小等7所偏鄉學校完成合作，捐贈籃球及瑜珈墊的數量達319份，受惠孩童達614位。

孩童們與校方皆表示，非常高興能利用這些運動用品進行籃球、舞蹈、體操及伸展等運動，並感謝矽品精密對環保公益不遺餘力的貢獻。

矽品精密環安衛處莊欽傑處長表示，這項計畫不僅能夠有效利用資源，並減少廢棄物的產生，同時能減少對環境的負擔，也為偏鄉孩童帶來了運動的樂趣，展現矽品精密企業社會責任與環境永續的理念；未來將持續推廣，希望能夠讓更多人體認到循環經濟、減碳與運動健康的三重好處。