中颱卡努持續朝西北西方向前進，受外圍環流影響，東部航務中心今公告，8月2日午後至8月4日台東往返綠島航線停航，8月3日至8月4日台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼航線全數停航。

龍鴻公司取消8月2日上午10：30台東到蘭嶼航班，大發公司取消13：00以後台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼航班，8月2日中午過後台東往返綠島航線停航；另外，8月3日至8月4日台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼航線全數停航。

東部航務中心表示，已請業者聯繫訂位旅客船班時間異動，並妥處旅客退換票等事宜。