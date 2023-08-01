邁入第17屆的全民會長盃國際羽球錦標賽暨青少年羽球分齡錦標賽，是台灣目前規模最大的青少年羽球分齡賽事，今年賽事於8月1日到5日在台北體育館熱鬧登場，全國各縣市青少年選手及社會團體組選手共超過3200人參賽。

全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽今年邁入第17屆，在主辦單位中華民國全民羽球發展協會努力下，每年參賽人數持續攀升，可見全民羽協在推廣青少年羽球運動的成效，理事長吳宜倫表示：「3000多場的比賽需要用20面羽球場在5天內完成，每天比賽時間幾乎都超過12個小時，雖然裁判和工作人員都很辛苦，但看到台灣青少年羽球蓬勃發展，大家都覺得還是很值得。」

吳宜倫補充，剛開始全民會長盃只有國小組的賽事，慢慢增加到國中組，為了和BWF世界羽聯的青少年分齡賽事分組一致，讓台灣青少年選手可以和國際賽事接軌，個人賽的部份更新增加到19歲組，也希望未來能將全民會長盃朝向青少年的國際賽事做準備，邀請世界各地青少年選手來台灣參賽，讓寶島青少年選手有機會和國外選手切磋學習。

為鼓勵更多青少年選手參賽，全民羽協提供10萬元獎金給U17和U19的冠、亞軍選手；各組別前3名也將致贈羽球裝備共超過200多個獎項，同時，5天20面場地的3000多場賽事將全程皆有直播服務，其中8月4日及5日「教育部運動發展基金補助」更提供賽事轉播及專業主播與球評的國際賽轉播規格。