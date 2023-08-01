李玟（CoCo）昨（7月31）日在香港殯儀館舉辦告別式，今（8月1）日進行火化，羽化成仙，這兩日有許多藝人現身哀悼。巨星成龍昨日有帶著兒子房祖名出席，父子倆送上花籃，成龍也在追思影片表難過心情；房祖名今日在IG發文稱自己一部分隨李玟離開了，更喊她家姐，意外曝光兩人情同姐弟的關係。

房祖名昨日與成龍現身李玟告別式，今日李玟火化後他也在IG發文，上傳出席告別式時的黑白照，並難過地坦言，「一部分的我隨著你（妳）離開了」，懷念李玟生前告訴過他，「Please不要故意去傷害別人，這個是很重要的」，要他傳揚善良；另外，房祖名提及本與李玟約好香港見面，只能以後在極樂的地方相見。

最後房祖名對著天上的李玟喊，「家姐，一路好走」，意外曝光他與李玟情同姊弟的關係；原來李玟與房祖名相識超過10年，兩人以前在美國洛杉磯是鄰居，不僅李玟透露過與房祖名就像是姊弟，成龍先前也在一次訪問中，脫口房祖名在美國時受到CoCo照顧，房祖名便認她做乾姐。

李玟告別式上的追思影片，集結兩岸三地巨星，成龍、郭富城、蔡依林、鄧紫棋、侯佩岑、主持人陳魯豫等人道出對李玟的思念，都相當不捨李玟離世，也讓網友們看了十分難過。