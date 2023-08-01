環球晶預計第三季上線併入電網進行輔助服務，透過太陽能系統與儲能系統的實績與經驗，奠定集團未來再生能源光儲整合的發展，與台灣併肩邁向永續旅程。

環球晶表示，2023年全球GDP因通膨趨緩及實質所得增加預計有所成長，然而通膨壓力和能源價格等因素仍對經濟復甦構成挑戰。雖然因晶片供需失衡，全球半導體產業包括記憶體預期在2023年面臨衰退，半導體材料市場因晶圓廠先進邏輯製程和車用/功率電子元件產量增加，稍微緩解2023年營收下降趨勢，隨著半導體產業受科技創新等長期動能支撐，景氣預計於2024年復甦，材料市場可望恢復成長。

環球晶強調，汽車、工業電子和生成式AI將是支持半導體營收的關鍵驅動力。電動汽車(EV)、先進駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛汽車(AV)推動車用半導體需求，具備導航、Wi-Fi、整合智慧手機等多項服務功能的車用資訊娛樂系統也有助增加車內的半導體單位含量。生成式AI熱潮帶動周邊硬體裝置，如AI模型訓練基礎設施、AI伺服器等需求，於此同時，AI軟體亦廣泛地應用在多元領域中，包括雲端服務、電子商務、智慧製造、金融保險、醫療及先進駕駛輔助系統，同步推動半導體含量上升趨勢。另一方面，隨著汽車產業(特別是電動車)、再生能源發展加速提升碳化矽和氮化鎵市場滲透率，促使化合物半導體產業快速成長。環球晶圓的半導體晶圓品質優異，產品光譜廣泛，可滿足市場多元需求，有效掌握半導體景氣復甦契機。