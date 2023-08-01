暑假讓百貨商場卯足全力用各式活動、優惠吸引人潮上門，台中三井LaLaport延續7月「夏祭．夏LaLaLaLa」檔期，再祭出第二彈七夕系列活動，為迎接即將到來的浪漫情人節，特別與「樂成宮」月老合作，推出獨家「手La手脫單攻略包」為戀愛加持。8月另規畫各種祭典主題手作教室，讓來館顧客親身體驗獨具特色與魅力的日式風采。同時間更加碼推出多重會員滿額贈。

LaLaport台中特意營造中式浪漫七夕，特別與台灣三大月老廟之一的台中「樂成宮」聯名推出系列活動，12日至22日活動期間只要追蹤LaLaport台中與「樂成宮」官方IG或FB（二擇一），即可獲得「手La手脫單酷卡」乙張，憑酷卡和全館消費滿1314元，即可兌換獨家限量的「手La手脫單攻略包」，內含樂成宮月老加持紅線乙條、過香爐有神助的LaLa脫單幸運籤等。

今年七夕LaLaport台中幫您高調示愛，指定期間於官方FB或IG指定貼文留下真情七夕告白，告白語句不僅有機會投影在LaLaport台中北館舞台區，為您見證愛情，還有機會獲得樂成宮專屬御守一對。此外，位於北館5樓美食街角落的LaLa教室，8月規劃一系列手作與藝術創作體驗，延續「夏日祭典」主題，推出手繪和風團扇、日系狐面彩繪、彩繪日式風鈴與繽紛和菓子手作DIY課程，在日本的文化中皆含有不同的祈願意義。

除了浪漫活動外，活動期間會員同享專屬消費回饋與抽獎，只要是Mitsui Shopping Park會員並消費滿指定金額，即可兌換甜蜜蜜的GODIVA 巧克力冰淇淋。28日前Mitsui Shopping Park會員凡單筆消費滿2000元，還可抽「YAMAHA機車乙台」。