台灣自來水公司董事長胡南澤因年屆68歲退休，新任董事長、總經理職務經行政院核定分別由現任總經理李嘉榮及現任副總經理李丁來陞任，台水1日召開第21屆第1次董事會議通過，隨即舉行卸、新任董事長及總經理交接典禮，在經濟部主任秘書陳怡鈴監誓下正式就任。

經濟部主任秘書陳怡鈴致詞時指出，台水公司過去幾年在前董事長胡南澤與前任總經理李嘉榮帶領下，屢創佳績，尤其是桃竹幹管提早完工，避免國際供應鏈出問題，希望台水未來在新任董事長李嘉榮與新任總經理李丁來的帶領下能迎接更多挑戰。

卸任董事長胡南澤致詞時感性地感謝上級長官指導，以及每一位台水同仁無私的奉獻、連夜趕工的協力廠商、相關團體的鼎力相助，並提到自己台水生涯最後十年面臨百年大旱、花蓮大地震等大考驗，所幸在全體同仁努力不懈下最終不負使命，也讓自己得以功成身退，同時也肯定同樣從基層做起的新任董事長李嘉榮、總經理李丁來的專業素養與工作能力，相信兩人能帶領台水創造更輝煌的成績。

新任董事長李嘉榮特別感謝胡前董事長為台水無私奉獻41年，尤其在擔任台水總經理、董事長期間帶領台水創下一次次佳績，亦強調未來台水將持續推動加速降低漏水率、建置備援管線、推動現代化淨水場、提高供水普及率、提升全方位服務品質、落實淨零排放等六大方向外，更將著重補足人力，公平升遷、設備資產的整備、加強對利害關係人及媒體的溝通，並秉持務實、踏實、確實的態度面對未來的挑戰，致力於穩定供水及台水永續經營。

新任總經理李丁來也感謝前董事長胡南澤擔任董座三年多來，與前總經理李嘉榮攜手帶領台水克服乾旱、地震等多重考驗，強調未來會本著品質、創新、信賴、專業的經營理念及感恩、利他、服務的心，與同仁共同合作，面對未來的挑戰，勇敢任事，加強穩定供水，照護民生與經濟發展。

台水公司表示，新任董事長李嘉榮，現年59歲，國立中興大學土木工程學系碩士及國立嘉義大學企業管理學系碩士畢業，於75年1月進入台水公司服務迄今37年，深耕基層，熟悉自來水事業工程及管理業務之經營，學、經歷均相當豐富，有助於台水公司積極推動企業化經營管理，提昇公司整體營運績效。

新任總經理李丁來，現年62歲，國立清華大學工業工程與工程管理研究所碩士、國立成功大學環境工程研究所碩士及國立交通大學環境工程研究所博士畢業，於77年9月進入台水公司服務迄今35年，亦從基層做起，豐富的學、經歷與充沛的研發精神，未來將持續領導台水公司穩健經營與創新發展。