針對中國北京等多地受到杜蘇芮颱風環流影響連日暴雨，造成大範圍洪澇災損並有人員不幸傷亡，總統府發言人林聿禪今(1)日轉達蔡英文總統的關心與慰問。

林聿禪表示，北京連日暴雨造成洪水氾濫、人員傷亡事故，及農業經濟財損等災情，總統表達關心，也期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活。