交通部觀光局公布今年上半年外籍旅客來台數據統計，1至6月有268萬8928人次來台，港澳旅客44.3萬人次成為最大客群，日本旅客則超越韓國，分別居第2、第3名。

觀光局調查，國境剛開放時，韓國旅客為我最大客源國，後來其他國家旅客也復甦直追，上半年港澳旅客44.3萬人次穩居第1名，日本32.4萬居次、韓國31.3萬名列第3，美國也有23.1萬人次來台，成績超乎預期。

東南亞旅客有103萬人次，其中包括馬來西亞20.2萬人次、新加坡19.8萬人次、越南19.3萬人次、泰國19萬人次、菲律賓14.9萬人次、印尼9.5萬人次。

交通部觀光局代理局長周廷彰今出席台灣美食展展前記者會時指出，美食是觀光引路人，根據觀光局做的來台旅客動向及消費調查，美食往往是第一名，例如阿里山咖啡或茶業、各式各樣美味水果、小籠包、刈包、其他經典台菜等，都能讓旅客體驗多元美食文化，是很有吸引力的特色。