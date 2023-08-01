彰化縣員林市和平社區活動中心新建工程，1日在市長游振雄主持下舉行動土典禮，各級民代、地方仕紳到場見證。（員林市公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市和平社區活動中心新建工程1日在市長游振雄主持下舉行動土典禮，各級民代、地方仕紳到場見證，其中將爭取連任的彰化第四選區綠委陳素月，與將參選同選區的藍營議員鄭俊雄也到場，全場幾乎零互動，致詞時更互別苗頭，針對前瞻計畫爭取經費議題砲火猛烈，較勁意味濃厚。

和平社區活動中心兼具里民聯誼集會活動場所、地方長照據點及社區多元教學中心等用途，由公所自籌1900萬元興建，興建工期為280日曆天，預計明年6月底完工，同時也是朝向市公所推動「一里一社區活動中心」的市政目標。

陳素月致詞時表示，民意代表替地方爭取建設不分黨派，不過話鋒一轉，她提到鄭俊雄日前說彰化的前瞻計畫經費比別的縣市少，她強調，爭取經費要看地方需求，只要報計畫一定全力爭取，日前她是說議員要努力監督縣府，不是立委只有監督權，說鄭俊雄聽錯沒關係，她不會計較。

隨後鄭俊雄上台回應，他表示身為政治人物就要替人民謀福祉，現場解釋為何他提到前瞻預算，他說去年整個彰化125萬人口，才拿到前瞻179億元，但嘉義縣才46萬人卻拿到240億元，強調他是對事不對人，如果有誤會跟陳素月立委道歉 ，強調未來他若當選立委，一定會主動替百姓爭取，不用等。

據了解，將在立委第四選區（員林區、田中區、田尾鄉）對決的綠委陳素月與藍營現任議員鄭俊雄，因為日前在同一場合產生誤會，1日兩人再度遇上，雙方在台上致詞時互相較勁，場面尷尬。