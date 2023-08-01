【全程字幕】李乾龍爆藍營恐掀退黨骨牌效應？ 朱立倫回應了 @ChinaTimes

彰化縣議長謝典林退出國民黨，另傳出有9名正副議長也正在醞釀，恐引爆藍營退黨潮，對此，國民黨主席朱立倫表示，確實有兩、三位議長有意見，但絕大部分都已經表態，會堅定支持侯友宜。

傳出有正副議長醞釀退黨，國民黨前祕書長李乾龍今坦言，確實有傳聞仍有幾人還在「三心二意」，朱立倫今受訪時直呼「不要製造謠言，不要製造恐慌」，強調縣長全部一致力挺侯友宜，但議長的確有兩三位有意見。

朱立倫強調，沒有外傳的9名正副議長正在醞釀退黨，這是在製造恐慌，議長就算兩三位有意見，但絕大部分都是力挺侯友宜。他認為，民進黨樂於製造國民黨內訌、內亂，不斷地製造問題，以讓民進黨自己的問題降到最低、降到最小。

朱立倫酸說，民進黨內訌嚴重到短短幾個月就已經六位退選，中間牽涉到的派系鬥爭，或者是牽涉到民進黨內亂，絕對是值得社會大眾大家一起來關注的，但國民黨沒有發生這樣的情況。

朱立倫說，但絕大部分都已經表態，會堅定支持侯友宜，大家當然都會團結一致，而少數的幾位，其實都還是希望下架民進黨，只是在做法上與黨中央或者是侯友宜有一些不同，「我們都可以溝通」。

朱立倫也說，謝典林藍營的非常重要的支持者，情感上會希望謝早一點回來，更何況謝典林的姊姊謝衣鳯也非常強烈的表達支持侯友宜，謝的父母也都是如此的態度，希望一起努力。