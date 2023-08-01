彰化縣議長謝典林昨（7月31日）突宣布退出國民黨，消息一出引發藍營擔憂發生骨牌效應，作風剽悍的侯辦執行長金溥聰，至今卻尚未對此表達意見。對此，國民黨前立委陳學聖認為，金溥聰與國民黨主席朱立倫身經百戰，不可能對此事沒想法，他們現正冷靜的觀察局勢。

謝典林昨凌晨在臉書發文表示，自擔任民意代表以來，一直將爺爺、前國民黨議員謝言信的囑咐放在心上，對於大姐、國民黨立委謝衣鳳也非常敬愛，自己任何一個動作都可能被過度解讀，不希望再有讓有心人見縫插針的機會，因此暫且先離開栽培他的國民黨，「在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵」。

陳學聖今(1日)在臉書發文表示，謝典林選在侯友宜出訪日本時退黨，令國民黨相當尷尬，此外，與這起事件脫不了關係的鴻海創辦人郭台銘還有不在場證明，這場看似完美的佈局，果然掀起了討論的高點。

陳學聖推測，作為國民黨的兩大操盤手，朱立倫、金溥聰迄今看似出奇的安靜，但他們身經百戰，不可能沒有想法，「這不會是安靜，以我的推測，反而是冷靜」。陳學聖也指出，凡事情做超過、越了線，自會有反作用力，謝典林退黨事件，是會更加裂解國民黨，還是更凝聚國民黨，「我們慢慢等著看」。

而朱立倫今出席唐獎活動受訪時回應，儘管黨內有少數人持不同意見，但他們大的目標還是下架民進黨，會持續溝通，謝典林是藍營非常重要的支持者，個人情感上希望他早一點回來，並在大方向上一起努力。