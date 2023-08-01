警方查扣到現金496萬元及大批儲值卡等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

桃園一名6旬婦人，去年被陌生人加入LINE好友，對方聲稱可幫忙代操虛擬貨幣，並推薦婦人加入投資平台，起初婦人小額投資均正常出金，即不疑有他陸續匯款1600多萬元投資，但後來欲將獲利出金時，該平台以信用及稅金等藉口不出金，婦人才驚覺遭詐騙趕緊報警，刑事局偵查第一大隊遂與台中市大雅分局及彰化縣北斗分局共組專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。

警方調查，詐團的贓款流經45歲黃姓夫妻檔，黃姓夫妻在台中市太平區開辦宮廟做為詐欺洗錢據點，並找來母親、岳父、兒子、小姨子夫妻等家族成員，與旗下蕭姓幹部陸續招募充當自願性人頭帳戶、車手、收簿手等10餘人，並利用偽冒的虛擬貨幣交易平台，假造對話紀錄以營造從事虛擬貨幣買、賣的假象，企圖掩飾詐欺洗錢。

專案小組發現，水房成員利用人頭電話卡上網登入人頭帳戶網路銀行，將被害人所匯入的款項層層轉帳，再由車手提領一空，全案歷經數月偵辦，專案小組見時機成熟，在台中市、彰化縣執行2波查緝行動，查獲黃嫌等12人，並查扣496餘萬元、白色賓士1輛、價值500多萬元的網卡及儲值卡等贓證物。全案訊後，依詐欺罪、洗錢、組織等罪移送法辦。